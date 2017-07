Zware aardbeving voor kust van Japan

#BREAKING M5.9 #earthquake strikes off Okinawa, Japan (USGS) pic.twitter.com/fitAUqhfiC — CGTN(@ CGTNOfficial) 25/07/17 02:00

De aardbeving vond plaats op een diepte van 33 kilometer, ongeveer 270 kilometer ten oosten van Okinawa.



Het epicentrum lag in de Stille Oceaan, tussen Japan, China, Zuid-Korea en de Filipijnen. Het eiland Taiwan, met 24 miljoen inwoners, ligt vlakbij.



In 2011 kwamen bijna 16.000 mensen om door de aardbeving en daaropvolgende tsunami voor de Japanse kust. De zeebeving, op een diepte vergelijkbaar met de beving van vandaag, veroorzaakte de tsunami die de kerncentrale in Fukushima verwoestte.