Zware aardbeving in Noord-Korea is mogelijk nieuwe nucleaire test

De aardbeving vond plaats bij de nucleaire testlocatie Punggye-ri. Eerdere bevingen in het gebied werden veroorzaakt door kernproeven. De Chinese aardbevingsdienst zegt dat de aardbeving een 'verdachte explosie' is en dat de beving plaatsvond aan het aardoppervlak.



Eerder vandaag meldde het staatspersagentschap van Noord-Korea dat nucleaire wetenschappers een waterstofbom hebben gebouwd die met intercontinentale raketten afgevuurd kan worden. Officiële foto's tonen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un op bezoek bij de fabriek voor nucleaire wapens. Tijdens zijn bezoek loofde hij de technologische doorbraak. Hij is "trots op de onbedwingbare kracht van de Noord-Koreaanse strijdkrachten".



Volgens de officiële bron zou de springkracht van het nieuwe wapen kunnen variëren van tien kiloton tot meerdere honderden kiloton. De beweringen zijn nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De springkracht van een waterstofbom is vele malen groter dan die van een "normale" atoombom.



Escalerende situatie

Als reactie op de aankondiging van de nieuwe waterstofbom hebben de Amerikaanse president Donald Trump en de Japanse premier Shinzo Abe vanochtend in een telefonisch onderhoud afgesproken om de druk op Noord-Korea verder op te voeren.



"We zijn het er volledig over eens dat we nauwgezet met elkaar en met Zuid-Korea moeten afstemmen en nauw moeten samenwerken met de internationale gemeenschap, om de druk op Noord-Korea te verhogen en het land te dwingen zijn beleid te wijzigen", aldus Abe.



Het was het derde telefoongesprek tussen Abe en Trump sinds Pyongyang dinsdag een raket afvuurde die over Japan vloog.