Zwaarste aanslag in Irak sinds Mosoel heroverd werd: minstens vijftig doden

Bij een dubbele aanslag in Nassiriya (zuiden van Irak) zijn zeker vijftig doden en 87 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zijn ook Iraniërs. Het gaat om de zwaarste aanslag in Irak sedert de herovering van de stad Mosoel op Islamitische Staat (IS). Die terreurgroep eiste overigens de verantwoordelijkheid op.

De eerste aanval vond plaats nabij een restaurant, de tweede -uitgevoerd met een autobom- viseerde een controlepost van veiligheidstroepen. Aangezien veel van de gewonden er erg aan toe zijn, dreigt de dodenbalans nog zwaarder uit te vallen.