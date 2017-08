Zuid Koreaanse special forces worden getraind om "Kim Jong-Un te vermoorden"

Moon Jae-in is in mei aangetreden met de belofte het conflict met Noord-Korea diplomatiek op te lossen en op zoek te gaan naar vrede. Maar sindsdien heeft het regime van Kim Jong-un de internationale gemeenschap geprovoceerd met snel opeenvolgende rakettesten.

Al enige tijd is Zuid-Korea een “onthoofdingseenheid” aan het trainen met hulp van US Navy’s SEAL Team 6, maar met een steeds brutaler Noord-Korea is mogelijk snellere actie vereist.

Maar het nieuwe plan van Zuid-Korea om snel en beslissend Noord-Korea binnen te vallen staat of valt met de hervorming van de aanvalseenheden van het leger en het terugdringen van andere uitgaven, om meer geld vrij te maken voor defensie. Dus het is niet te verwachten dat het plan snel uitgevoerd zal worden.