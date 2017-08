Zuid-Koreaans president belooft: "Er komt nooit meer oorlog met Noord-Korea"

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft vanmorgen bijzonder beloftevolle taal gesproken. Zijn land is het eens met de VS over het beleid rond Noord-Korea, klonk het. "Er komt nooit meer een oorlog op het Koreaanse schiereiland."

De oorlogsretoriek van Amerikaans president Donald Trump en Noord-Koreaans leider Kim Jong-un deed de afgelopen week de vrees daarover nochtans toenemen. Na nieuwe rakettesten had Trump gedreigd met "vuur en woede", waarop Pyongyang dan weer dreigde met een aanval op de Amerikaanse legerbasis op Guam. Maar volgens Moon heeft Trump hem verzekerd dat hij Zuid-Korea zal consulteren vooraleer hij een militaire beslissing neemt. "Zelfs onder extreme druk moet de situatie met Noord-Korea vreedzaam opgelost worden", zei Moon tijdens een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste honderd dagen als president. "En de Amerikaanse opinie hierover is niet anders dan de onze."