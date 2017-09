Zuid-Korea demonstreert precisieraket "die Pyongyang kan raken"

Een gevechtstoestel vuurde het projectiel af boven het westen van het land. De raket zou 400 kilometer verderop een doelwit hebben getroffen voor de kust. Dat toont volgens de luchtmacht aan dat het in staat is "zelfs van grote afstand precisieaanvallen uit te voeren op strategische doelen".



Reactie op nucleaire test Noorden

De oefening diende als reactie op de zesde nucleaire test van Noord-Korea. De Taurus, die een topsnelheid heeft van ruim 1160 kilometer per uur, kan volgens staatspersbureau Yonhap binnen een kwartier ieder doel treffen in het stalinistisch bestuurde buurland.