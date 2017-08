Zuid-Afrikaanse president Zuma overleeft motie van wantrouwen

De door schandalen achtervolgde Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma kan aanblijven. Zuma overleefde vandaag verrassend een anonieme stemming in het parlement over een motie van wantrouwen dat door de oppositie was ingediend. Slechts 177 van de 400 parlementsleden stemden voor de motie. 201 stemmen waren nodig om de 75-jarige president naar huis te kunnen sturen.

Zuid-Afrikaans president Jacob Zuma. ©AP Vlak voor de stemming was de ANC-fractie bijeengekomen om af te spreken dat unaniem voor de president zou worden gestemd. Dat was een eerste signaal dat Zuma zich geen zorgen hoefde te maken over de motie van wantrouwen. De president was aanwezig op de vergadering. Te horen was dat ANC-leden zongen toen de bijeenkomst was afgelopen. "Je hoort ze zingen", zei fractieleider Jackson Mtumbe. "Zuma danste. Dat doen wij als wij worden aangevallen." Zijn ANC-collega Doris Dlakude beschuldigde de oppositie ervan "de macht te willen grijpen" met de motie.

De 75-jarige president ligt al maanden zowel binnen als buiten zijn partij onder vuur, onder andere vanwege een kapitale verbouwing van zijn villa op staatskosten. Tot nu toe wist hij echter zes pogingen te overleven in het parlement om hem te laten aftreden. Sinds gisteren was zijn politieke toekomst echter plotseling onzeker geworden.

Ontevreden Zuma supporters dance and sing through the Parliamentary precinct ahead of the no confidence vote in SA president Jacob Zuma. pic.twitter.com/rvTtrSsL5O — Sumaya Hisham(@ sumayahisham) 08/08/17 02:00 De kans op Zuma's aftreden werd toen groter nadat parlementsvoorzitter Baleka Mbete ermee akkoord was gegaan dat parlementsleden anoniem mochten stemmen over een motie van wantrouwen. De grootste oppositiepartij Democratische Alliantie had hiertoe een voorstel ingediend.



De partij hoopte dat ontevreden leden van de regeringspartij ANC, die boos zijn over de corruptie en nepotisme onder Zuma, hun leider tijdens een anonieme stemming zouden durven af te vallen. Het ANC heeft 249 van de 400 zetels in het parlement in handen.



"Ze hebben geen excuus meer" om Zuma te blijven steunen, aldus oppositieleider Musi Maimane. Tijdens het debat over de motie vroeg hij de ANC-collega's om "moed te tonen". Maimane: "Ik verzoek jullie om het Zuid-Afrikaanse volk op de eerste plaats te zetten en om Jacob Zuma vandaag weg te stemmen."

De oppositie moest 201 van de 400 parlementsleden meekrijgen om de president af te zetten. Het ANC heeft al jaren een stevige meerderheid in het parlement. Als de motie was aangenomen, had de president direct moeten aftreden. De parlementsvoorzitter zou dan worden benoemd tot waarnemend president. Zuma is al sinds 2009 president van het land.