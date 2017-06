Zoon van Kadhafi vrijgelaten in Libië

Al-Islam werd vrijgelaten nadat het niet-erkende parlement hem amnestie gaf. Dat staat in het Facebookbericht van de Abu Bakr al-Sedik Brigade, die instond voor de bewaking van de jongste zoon van de ex-dictator in de gevangenis. "We hebben beslist om Saif al-Islam Moammar Kadhafi vrij te laten. Hij is voortaan een vrij man en heeft Zintan verlaten", aldus de Facebookpost.



In 2015 veroordeelde een rechtbank al-Islam tot de doodstraf omdat hij gelinkt zou zijn aan moorden tijdens de protesten in het land die in 2011 begonnen, en die geleid hebben tot de val van Moammar al-Kadhafi. Hij zat in de gevangenis van Zintan sinds 2011, nadat zijn vader werd gedood.



Het Internationaal Strafhof in Den Haag had in 2014 de uitlevering van de man gevraagd om terecht te staan voor misdaden tegen de mensheid. Mensenrechtenactivisten vreesden dat hij in Libië geen eerlijk proces kon krijgen.



Drie regeringen

In 2016 meldden al-Islams advocaten dat hij amnestie had gekregen van de niet-erkende regering in het oosten van de stad. De internationaal erkende eenheidsregering in de hoofdstad Tripoli oordeelde echter dat er geen amnestie kan worden uitgesproken voor mensen die veroordeeld zijn voor misdaden tegen de mensheid. De stad Zintan wordt echter gecontroleerd door gewapende groepen die strijden tegen die eenheidsregering.



De chaos die ten tijde van de Arabische Lente in Libië uitbrak, en leidde tot de dood van Kadhafi, is nog lang niet opgelost. Vorig jaar kreeg de door Fayez Serraj geleide regering in Tripoli de steun van de VN, in de hoop dat daarmee de stabiliteit zou terugkeren. Tegenstanders weigeren die regering te erkennen, waardoor er in het land drie regeringen aan de macht zijn.