Zo ziet de grensstreek tussen Zuid- en Noord-Korea eruit

De situatie in Zuid-Korea blijft gespannen, want volgende week begint de jaarlijkse grote Amerikaans-Koreaanse militaire oefening in de grensstreek. Dat is altijd een grote bron van ergernis voor Kim Jong-un.

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en zijn cameraman Jo Verstichel konden vanuit Zuid-Korea de zwaar bewaakte neutrale grenszone tussen Noord en Zuid-Korea bezoeken. Militairen uit beide landen staan daar al meer dan vijftig jaar oog in oog.



Het bezoek aan de zogenaamde gedemilitariseerde zone werd enkel toegestaan onder strenge begeleiding. Beelden maken mocht, maar enkel onder strikte voorwaarden. Het hart van de vier kilometer diepe strook is een blauwe barak met in het midden een tafel. Pal op de grens.