Zinkgat slorpt 2 huizen op

Een zinkgat in de Amerikaanse staat Florida heeft twee huizen opgeslorpt. Ook omringende huizen lopen gevaar, want het gat blijft uitbreiden.

Indrukwekkende beelden uit Florida. In de stad Tampa zijn twee huizen verdwenen door een zinkgat. Het gat ontstond vrijdag, toen verdween een zwembad van een van de huizen. Maar gaandeweg is het gat blijven groeien, met alle gevolgen van dien.

Negen andere huizen zijn ontruimd, honderd woningen in de buurt zitten zonder stroom. De lokale sheriff is er niet gerust in. "Dit is de natuur, we kunnen niet voorspellen wat er nog zal gebeuren."