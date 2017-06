Zijn opa was vadertje Stalin

Hij was nog geen slechte theaterregisseur ook. In 1996 kreeg Aleksandr Boerdonski de gerespecteerde titel van Volksartiest van de Russische Federatie. Die bestond al in de tijd van de Sovjet-Unie en je moest er ‘belangrijke en uitzonderlijke’ prestaties voor hebben geleverd. Vijfenveertig jaar lang werkte hij in het Centraal Academisch Theater van het Russische Leger, gevestigd in een kolossaal, ­stervormig gebouw uit het tijdperk waarin zijn grootvader met ijzeren vuist de Sovjet-Unie regeerde. Hij regisseerde er een paar dozijn stukken.