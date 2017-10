Zeventien mannen wegens homoseksuele handelingen voor de rechtbank in Caïro

Mensenrechtenorganisaties betichten de autoriteiten ervan dat de politie de 17 mannen vorige week compleet willekeurig op straat en in cafés heeft opgepakt in de marge van een anti-homocampagne. Eerder had het zwaaien van verschillende regenboogvlaggen tijdens een concert van een Libanese groep tot publiek protest geleid. De vlaggen staan symbool voor seksuele diversiteit en respect voor homoseksuelen. Zeven mensen werden in dat kader gearresteerd. De organisaties Amnesty International en Human Rights Watch hadden de Egyptische overheid daarop aangemaand hun onderdrukking van homoseksuelen te staken.



Homoseksualiteit is in Egypte niet wettelijk verboden, maar blijft een maatschappelijk taboe. In het verleden werden homoseksuelen daarom bijvoorbeeld wegens minachting van de islam of aanzetting tot losbandigheid opgesloten en ook veroordeeld.