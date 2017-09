Zeven jongeren opgepakt voor dodelijke brandstichting in school Kuala Lumpur

De Maleisische politie heeft zeven jongeren opgepakt in verband met de dodelijke brand in een religieuze school in hoofdstad Kuala Lumpur.

Bij de brand in de koranschool kwamen eergisteren 23 leerlingen en twee leerkrachten om. De brand brak 's nachts uit op de tweede verdieping, net onder de slaapzalen. De school zou geen nooduitgang hebben gehad en er zaten metalen roosters voor de ramen. De slachtoffers zaten als ratten in de val. ©AP De jongeren die vandaag gearresteerd zijn, allemaal tussen 11 en 18 jaar, zouden van een andere school afkomstig zijn. Een dag voor de ramp zouden de twee groepen ruzie gehad hebben.



De arrestaties werden verricht op basis van camerabeelden en op basis van onderzoek op de twee gasblikken die werden teruggevonden op de tweede verdieping. "Met deze zeven arrestaties is de zaak opgelost", aldus Amar Singh van de politie. Volgens hem werd de brand moedwillig veroorzaakt, maar was het niet de bedoeling van de jongeren om iemand te doden. ©AP