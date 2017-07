Zeven doden bij instorting van gebouw in Mumbai

Bij de dodelijke slachtoffers bevindt zich onder meer een baby van drie maanden oud. Er konden wel al tien tot twaalf mensen vanonder het puin worden gehaald.



Over de oorzaak van de ramp bestaat nog geen duidelijkheid. Ooggetuigen hebben aan de nieuwszender NDTV meegedeeld dat het gebouw in de buitenwijk Ghatkopar plotseling instortte. In het gebouw zijn onder meer appartementen en een kraamkliniek gevestigd.