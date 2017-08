Zestien en postbode toen atoombom Nagasaki trof: moedige activist (88) is sinds gisteren niet meer, maar zijn verhaal blijft

Een rug vol littekens die herinnert aan 9 augustus 1945. Sumiteru Taniguchi was zestien en postbode op de dag dat de Amerikanen een kernbom dropten op Nagasaki. Hij overleefde, maar was getekend voor het leven, net als 75.000 andere gewonden. De man die zich later opwierp als bekende activist, overleed gisteren op 88-jarige leeftijd aan kanker. "Ik heb sinds 1945 alle dagen pijn", zei hij ooit in een interview.

Op 9 augustus gaf de Japanner nog een speech tijdens een herdenkingsceremonie in Nagasaki. Gisteren stierf hij in het ziekenhuis. ©AFP Taniguchi stierf in een ziekenhuis in het zuidwesten van de Japanse stad. Dat bericht Nihon Hidankyo, een groep die de overlevenden van de twee atoomaanvallen, op Hiroshima en Nagasaki, tijdens de Tweede Wereldoorlog vertegenwoordigt. De man leed sinds de aanval helse pijnen. De afschuwelijke brandwonden aan rug en armen - tot deze week elke dag met een dikke laag crème door zijn vrouw verzorgd - zijn de stille getuigen.



Taniguchi, op het moment van de kernaanval tiener, bracht al twee jaar met z'n fiets de post rond in de stad. Zijn oudere broer en zus woonden niet meer thuis, Taniguchi kreeg de taak om wat extra geld op tafel te brengen. "Sommige delen van de stad waren al vernield door de oorlog, zoals de buurt van het station. Het gebeurde wel vaker dat ik rondvliegend shrapnel moest ontwijken tijdens mijn rondes", vertelt hij over de maanden voor de noodlottige dag.



Volgens de Japanner hadden de inwoners van de stad trouwens helemaal niet door hoe erg de Verenigde Staten zich tegen Japan gekeerd hadden. "We leefden in het ongewisse en hoorden enkel wat de regering ons via de radio vertelde. We wisten wel dat het oorlog was, maar niet dat wij zo hard geviseerd werden. Ik herinner me zelfs een mars waarin tientallen mensen schreeuwden dat we de strijd gewonnen hadden." (lees door onder de foto)

Ik prentte me in dat ik niet hier wilde sterven. Toen ik rechtstond, voelde het alsof repen stof naar beneden hingen. Het bleek mijn huid te zijn Tot de nacht van 8 augustus. De stad werd verdoofd met alarmsignalen. Luchtaanvallen zouden weldra volgen. "We trokken met z'n allen naar het postkantoor en bleven er slapen. Al regeerde de angst." 's Ochtends nam Taniguchi z'n fiets met gevulde postzakken, hoewel z'n shift pas 's middags had moeten beginnen. "Het was een dag zoals een ander."



Hij vertelt het ijzig kalm. "Ik verliet om 9 uur 's ochtends het postgebouw. Een uurtje later hoorde ik opnieuw het alarm, maar ik sloeg er geen acht op. Ik bevond me op het platteland. Hier zouden ze wel geen bommen gooien, dacht ik. Omdat mijn banden van mijn fiets plat stonden, besloot ik hem aan de kant te zetten en mijn tocht te voet voort te zetten. Na mijn shift keerde ik terug. Ik bracht nog enkele brieven weg, tot ik plots een vliegtuig hoorde in de verte. Vreemd, want er waren geen luchtsignalen meer geweest. Ineens zag ik een flitsend licht, in de kleuren van de regenboog, en viel ik op de grond. Alles rondom mij schudde. Ik moest me vasthouden, want ik werd weggeblazen. Toen ik opkeek, zag ik dat het huis voor mij er niet meer stond. Grote stenen vlogen in het rond, een kind viel neer."



"Ik prentte me in dat ik niet hier wilde sterven." Toen Taniguchi recht wilde staan, viel er iets van zijn schouders. "Ik had geen trui aan, maar het voelde alsof repen stof naar beneden hingen. Het bleek mijn huid te zijn." Van zijn schouder tot de punten van zijn vingers was zijn vel weggeschroeid. "Ik voelde me naakt." (lees door onder de foto) Het iconische beeld van de atoombom: de paddenstoelenwolk. ©AP

Drie dagen en nachten "Onbewust begon ik de brieven die uit mijn tas waren gevallen, te verzamelen. Op automatische piloot." Taniguchi voelde geen pijn, zegt hij zelf. "Maar energie had ik niet meer. Ik liep nog 200 meter naar een schuilplaats, zette me op een krukje terwijl de mensen het loshangende vel wegschraapten. Ze wreven machineolie op m'n arm."



Uit schrik dat een nieuw bombardement zou volgen, zochten Taniguchi en andere bewoners een nieuwe schuilplaats. Lopen lukte niet meer. De Japanner werd gedragen en in het gras gelegd op een heuvel. "Ik zag zwartgeblakerde lichamen, stervende mensen die moord en brand schreeuwden en een stad die in puin lag. Het vuur was overweldigend. Ook 's nachts. Alsof het overdag was. Zo veel licht was er. Het was de hel."



Taniguchi lag er drie dagen lang. Men dacht dat hij het niet gehaald had. "Ik kon drinken van de regendruppels die via de bladeren naar beneden vielen. Ik probeerde hulp te roepen." Pas later werd hij naar een ziekenhuis gebracht. (lees door onder de foto) Een foto uit augustus 2010: secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, ontmoet Sumiteru Taniguchi. ©AFP