Zestien doden bij gevechten in Congolese Beni

Bij nieuwe gevechten met zwaar geschut tussen militieleden en het Congolese leger zijn vandaag in Beni, een stad in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), zestien doden en tien gewonden gevallen. De gevechten werden hervat na een relatieve pauze van drie dagen. In Beni, in de provincie Noord-Kivu, wonen meer dan 800.000 mensen.

Volgens een woordvoerder van het leger vielen er dertien doden onder de Mai-Mai-rebellen en drie bij de FARDC (Forces armée de la RDC). Hij beschuldigde de Maï-Maï ervan de aanval te zijn begonnen. Monusco, de blauwhelmenmissie in de DRC, heeft het over negen doden, allen plaatselijke rebellen.