Zes tornado's in uur tijd in Oost-Florida

Het vasteland van Florida heeft momenteel te kampen met Irma, de orkaan die eerder een spoor van verwoesting trok door de Caraïben. Irma is gedowngraded van categorie 4 naar categorie 3, maar blijft extreem gevaarlijk. De orkaan begeeft zich momenteel in noordelijke richting en richt ook in Florida zware ravage aan.

Volgens officiële bronnen hebben 6,5 miljoen Amerikanen het bevel gekregen om hun huizen te evacueren. En zo'n 1,8 miljoen gezinnen en bedrijven moeten het in Florida vooralsnog zonder stroom stellen.

Irma heeft - als een van de krachtigste orkanen ooit in de Atlantische Oceaan - al het leven gekost aan 28 mensen in de Caraïben. De kust van Cuba kreeg vandaag golven van zo'n 11 meter hoog te verduren.