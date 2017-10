Zelfmoordaanslagen op moskeeën in Afghanistan: minstens 70 doden

Afghanistan kende een erg bloedige dag. Bij een zelfmoordaanslag op een sjiitische moskee in Kaboel vielen minstens 39 doden en 45 gewonden, terwijl een kamikaze in de provincie Ghor minstens 33 dodelijke slachtoffers maakte.

De aanslag in Kaboel zou het werk zijn geweest van een kamikaze die eerst het vuur opende tijdens het avondgebed en zichzelf daarna opblies. Onder de slachtoffers bevinden zich ook vrouwen en kinderen, aldus Binnenlandse Zaken.



Doelwit

In Ghor, in het district Dolaina, vielen bij een tweede zelfmoordaanslag op een soennitische moskee volgens de plaatselijke politie minstens 33 doden. Volgens een lid van de provincieraad zou de aanslag gericht zijn geweest tegen een bekende commandant van een militie en hevige tegenstander van de taliban.



Andere aanslagen

De aanslag in Kaboel is al de derde aanslag op een sjiitische moskee in bijna twee maanden. In september kwamen zeven mensen om bij een aanslag, in augustus stierven 28 mensen. Begin augustus vielen in Herat ook nog 28 doden. De aanslagen vonden steeds plaats wanneer de moskeeën vol zaten voor het vrijdaggebed.



Daders

De aanslagen werden nog niet opgeëist.