Zeldzame neushoorn sterft in Nepal

"De vrouwelijke neushoorn is maandagochtend overleden in een gebied binnen het park. Haar vagina en anus waren aan het bloeden", zei Aryal, een woordvoerder van het Chitwan National Park op 120 kilometer van Kathmandu. Experten voeren momenteel een autopsie uit op het dier.



Het is al de tweede neushoorn op minder dan twee weken tijd die in het park sterft. Eerder deze maand stierf ook al een vrouwelijke neushoorn van zes jaar, tijdens haar bevalling.



In Nepal leven 645 neushoorns, die hun overleven danken aan de strike wetten over stropen, en de inspanningen vanuit de gemeenschap om hun voortbestaan te verzekeren.



Wereldwijd neemt het aantal exemplaren van de bedreigde diersoort af door stroperij. De neushoorn is erg gewild op de zwarte markten van Zuidoost-Azië en China, voor het maken van traditionele medicijnen en juwelen.