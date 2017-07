Zeker acht doden bij ontploffing textielfabriek in Bangladesh

Vijf slachtoffers kwamen ter plaatse om het leven bij de ontploffing in de fabriek, die zich bevindt in een industriezone in Gazipur, een buitenwijk van de hoofdstad Dhaka. Nog eens drie anderen overleden in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Er worden nog 35 mensen verzorgd in een van de ziekenhuizen in de omgeving. Verschillende van hen zouden er ernstig aan toe zijn.



De ontploffing deed zich voor in een fabriek van Multifabs, een onderneming die vooral Europese merken als klant heeft. Volgens Mesba Faruqui, directeur van de fabriek, was de site gesloten op het moment van de ramp. Daardoor was er enkel onderhoudspersoneel aanwezig.



Bij de ontploffing zouden ook de omringende gebouwen beschadigd zijn geraakt.



De explosie roept herinneringen op aan de instorting van de textielfabriek Rana Plaza, eveneens in Bangladesh. Daarbij kwamen in 2013 meer dan 1.100 mensen om het leven. Naar aanleiding van die ramp werden toen heel wat vragen gesteld bij het gebruik van goedkope arbeidskrachten door westerse (textiel)ondernemingen.



Bangladesh is wereldwijd de op een na grootste exporteur van textiel, na China. Maar de werkomstandigheden en de veiligheidsmaatregelen in de textielfabrieken blijken soms ondermaats.