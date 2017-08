Vluchtelingencrisis Plus

Zeeslag om bootvluchtelingen: zijn de hulporganisaties redders of handlangers?

Gisteren besliste de ngo Save the Children geen migranten meer op te pikken in de Middellandse Zee. Hulporganisaties liggen – soms letterlijk – onder vuur, omdat ze als taxidienst voor mensensmokkelaars zouden fungeren. Maar vorige week was het nog business as usual op de Vos Hestia, het reddingsschip van Save the Children. Een ooggetuigenverslag.