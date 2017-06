In het parlement heeft een jonge Yezidivrouw getuigd over haar leven als vroegere slavin van IS. Parwen Alhinto was zestien jaar toen ze door IS werd ontvoerd uit haar dorp in Irak. Net als 3.000 andere meisjes. Ze werden verkocht als koopwaar, vernederd als slavinnen en verkracht door IS-strijders. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers sprak met haar.