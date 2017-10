Xi Jinping wordt machtigste president van China sinds Mao, nu gedachtengoed vastligt in partijstatuten

Hoe sterk de machtspositie is van de huidige Chinese leider Xi Jinping, werd op de laatste dag van het congres van de Communistische Partij nog eens duidelijk. De leden besloten de ideologie van president Xi vast te leggen in de statuten van de partij.

Het "Xi Jinping gedachtegoed over socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk", werd unaniem toegevoegd aan de belangrijkste richtlijnen van de Communistische Partij.

Xi introduceerde zijn filosofie vorige week tijdens de opening van het partijcongres, waar hij een drie en een half uur durende speech hield. Hoge partijleden spraken al gauw over het "Xi Jinping Gedachtegoed", dat nu sinds vandaag officieel is vereeuwigd.

Mao

Xi is daarmee, na Mao, de enige Chinese leider die nog tijdens zijn ambtsperiode een vermelding krijgt. Ook Deng Xiaoping, die in de jaren 1980 grote economische hervormingen doorvoerde en de markten openstelde, raakte tot in het charter. Maar zijn "theorie" raakte pas na zijn dood in 1997 geamendeerd.

Op de laatste dag van het nationale congres van de Communistische Partij in Peking werd ook een nieuw Centraal Comité gekozen, dat momenteel uit 376 leden bestaat. De eerste taken van het comité zullen de bevestiging van de tweede termijn van vijf jaar van Xi Jingping, en de benoeming van de nieuwe leden van het 24-koppige Politbureau - het almachtige uitvoerende orgaan van de partij - zijn.