Xi en Poetin tegen sancties voor mensensmokkelaars

President Vladimir Poetin en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping zijn wel bereid de "noodzaak" om mensensmokkelaars te bestrijden te onderschrijven, aldus de EU-bronnen.



Voor een internationale VN-lijst is instemming van de Veiligheidsraad nodig. In Hamburg zijn alle leiders van de vijf permanente leden daarvan aanwezig: de VS, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.



EU-president Donald Tusk had de VN-lijst voorgesteld als middel om mensensmokkelaars "meedogenloos" te bestrijden. "Een concrete maatregel als deze is wel het minste wat we op internationaal niveau kunnen doen", zei hij vrijdag. De sancties kunnen helpen het businessmodel van de smokkelaars te breken. Hun tegoeden worden dan bevroren en er kan een reisverbod tegen hen worden ingesteld.



Tusk noemde leiders die daar niet aan zouden willen meewerken "hypocriet".