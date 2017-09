Witte Huis ontkent ommezwaai in houding ten opzichte van klimaatakkoord

Zaterdag citeerden zowel de Wall Street Journal als het Franse persagentschap AFP de Europese Commissaris voor Klimaat, Miguel Arias Cañete. Die zei dat tijdens een vergadering zaterdag met meer dan 30 ministers, geleid door Canada, China en de Europese Unie, functionarissen van de Amerikaanse regering hadden verzekerd dat ze geen intentie hadden om het klimaatakkoord van Parijs te heronderhandelen.



"Geen wijziging"

In een reactie ontkent het Witte Huis dat echter. "Er is geen wijziging in de positie van de VS ten opzichte van het akkoord van Parijs", zegt een woordvoerster. "Zoals de president heel duidelijk heeft gemaakt, zullen de VS zich terugtrekken tenzij we opnieuw in het akkoord kunnen stappen onder voorwaarden die gunstiger zijn voor ons land."