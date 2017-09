Winnares Nobelprijs valt van haar voetstuk in Myanmar

In Jakarta, Indonesië, protesteren mensen tegen Myanmar en Aung San Suu Kyi, en hun behandeling van de Rohingya-moslimminderheid in dat land.

Ergens tussen Gandhi en Moeder Theresa. Zo wilden we haar in het Westen graag zien. Een baken van hoop in een duistere dictatuur in Myanmar: de Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi (72). Nu wordt haar verweten dat ze zwijgt over vervolging van moslims in haar land.