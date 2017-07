In Uruguay begint woensdag een experiment met de gelegaliseerde verkoop van marihuana in apotheken. 4711 mensen die zich voor deze proef hebben geregistreerd mogen maximaal tien gram wiet per week kopen voor eigen gebruik.

Voor 1 gram wiet betaal je 1,14 euro, wat veel goedkoper is dan op de zwarte markt. De overheid wil zo de macht van drugsbendes terugdringen.



Twee bedrijven in de omgeving van de hoofdstad Montevideo kweken de wiet, onder toezicht van de staat.