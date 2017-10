Wie springt in het vacuüm dat Islamitische Staat achterlaat?

Nu het gevaar van Islamitische Staat is bezworen, het kalifaat zo goed als verpulverd en de gemeenschappelijke vijand verslagen, borrelen ogenblikkelijk oude conflicten weer op.

Nergens is dat zo goed zichtbaar als in het noorden van Irak, waar Koerdische peshmerga's maandag halsoverkop de aftocht bliezen uit Kirkuk. Het Iraakse leger heeft de oliestad weer in handen. De Koerden vertrokken ook uit enkele andere betwiste gebieden. Daarmee heeft de Koerdische autonome regio weer de omvang die ze had vóór IS in juni 2014 door de peshmerga's werd teruggedreven.

De Iraaks-Koerdische president Mahmoud Barzani heeft zijn hand grandioos overspeeld. Hij heeft gegokt en verloren. Door het referendum over de Koerdische onafhankelijkheid op 23 september door te drukken, heeft hij internationaal alle sympathie verspeeld. Barzani's regio wordt omringd door machten die gruwen bij de gedachte aan een Koerdische staat: Turkije, Iran, de Iraakse regering. Washington liet hem vallen. Hoe heeft hij kunnen denken het spel te winnen?



Er zijn twee verklaringen voor de gebeurtenissen in Kirkuk, die mogelijk allebei waar zijn. Ten eerste heeft de Koerdische politieke partij PUK, vanouds de rivaal van Barzani's KDP, het Iraakse leger vrij baan gegeven in de stad, een PUK-bolwerk. Mogelijk heeft de partij een akkoordje gesloten met de regering in Bagdad. Parlementariërs van de linkse partij Gorran toonden dinsdag zelfs een kopie van een overeenkomst over een nieuwe autonome regio in steden waar PUK en Gorran sterk zijn, zoals Suleimania en Halabja.