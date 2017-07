Brexit Plus

Weten de Britten nog wel wat ze van de EU verwachten?

Tweede referendum onder druk door strijd om Brits leiderschap

De tweede onderhandelingsronde over het Britse lidmaatschap van de EU zaait twijfel. De vraag die steeds vaker klinkt, is of de Britten nog wel weten wat ze van de Europese Unie verwachten. Een gebrek aan leiderschap speelt Londen parten. Terwijl de Brusselse klok tikt voor de Britten, tikt de Big Ben voor premier Theresa May.