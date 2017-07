Welcome to Hell: de dag begon nochtans zo vredig in Hamburg

Kort na achten veegden de machtige stralen uit de waterkanonnen de Hamburgse Fischmarkt leeg. Duizenden kletsnatte zwartgeklede demonstranten, werden door het water voortgedreven. Zo escaleerde gisterenavond binnen twintig minuten de grote demonstratie tegen de G20. Zo deed de demonstratie haar naam, ‘Welcome to Hell’, eer aan. Over arrestanten of gewonden was op moment van schrijven nog niets bekend.

Om 19 uur gisterenavond zouden ze gaan lopen, de 12.000 demonstranten die vanaf 16 uur die middag hadden verzameld op het grote plein aan de Elbe. Onder hen waren naar schattingen van de politie zo’n 2.000 leden van het antifascistische ‘zwarte blok’, gemaskerde, potentieel gewelddadige linksradicalen.