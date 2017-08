Weinig kopers op eerste veiling van neushoornhoorns in Zuid-Afrika

Neushoornkweker John Hume veilde 264 neushoornhoorns, samen goed voor ongeveer 500 kg. De hoorns komen van de dieren op zijn ranch, waar zowat 1.500 dieren regelmatig door een dierenarts worden ontdaan van hun hoorn. Dat gebeurt onder verdoving. De procedure is pijnloos en de hoorn groeit nadien terug aan. Maar dierenrechtenorganisatie protesteren omdat ze vrezen dat de praktijk stroperij in de hand zal werken en het veertig jaar oude verbod op internationale handel in hoorn zal ondermijnen.

De veiling vond de voorbije drie dagen plaats. De organisatoren geven toe dat er minder gegadigden waren dan gehoopt. "Maar de legale binnenlandse handel is hersteld en de weg ligt open voor toekomstige verkopen", zeggen ze nog. Informatie over de geboden bedragen of de kopers is niet vrijgegeven. Potentiële kopers moesten 100.000 rand of ruim 6.400 euro neertellen om deel te nemen.

Op de zwarte markt in Azië wordt al snel 60.000 dollar betaald voor een kilo hoorn.

In Zuid-Afrika leven naar schatting 20.000 neushoorns, goed voor 80 procent van de mondiale neushoornpopulatie. De dieren hebben steeds meer af te rekenen met stropers. De voorbije tien jaar hebben die minstens 7.100 dieren gedood.