Weg met 'jongens' en 'meisjes': de kinderkleding van Hema is voortaan genderneutraal

De warenhuizen van het Britse John Lewis haalden begin deze maand al de jongens- en meisjesetiketten uit hun kinderkleding. Ook het onderscheid tussen jongens- en meisjesafdelingen bestaat er iets langer, iets wat Hema in 300 van de 700 filialen inmiddels ook heeft gedaan: daar zijn de jongens- en meisjesafdeling gefuseerd tot 'Kids'.



Of de veranderingen ook in de Belgische filialen zullen worden doorgevoerd, is niet duidelijk.