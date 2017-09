Syrië Plus

Wedloop in Syrische stad Deir al-Zor: confrontatie tussen Amerika en Rusland dreigt

In het oosten van Syrië dreigt een confrontatie tussen Rusland en de Verenigde Staten, nu door hen gesteunde partijen tegenover elkaar staan in de wedloop om de controle over de provincie Deir al-Zor. Zowel het Syrische regeringsleger als de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) probeert daar - in onderlinge rivaliteit - Islamitische Staat de genadeslag toe te brengen.