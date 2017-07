Wat weten we over Trumps nieuwe communicatiedirecteur Anthony Scaramucci?

Wat weten we over Trumps nieuwe medewerker die gisterenochtend na een jobinterview van 30 minuten, waar ook Ivanka Trump bij was, werd aangenomen? De 52-jarige Anthony Scaramucci is een trouwe Trump-aanhanger en kent de president al jaren. Hij is een belangrijke sponsor van de Republikeinse partij en is de oprichter van de investeringsfirma SkyBridge Capital. Hij maakte als adviseur deel uit van het presidentieel overgangsteam. Op dit moment is hij senior vice-president en hoofd strategie bij de Export-Import Bank, de exportkredietinstelling van de Amerikaanse regering. Scaramucci zal zijn functie normaal gezien in augustus opnemen. Hij zal nauw samenwerken met Sarah Huckabee Sanders, de voormalige vice-woordvoerder die Sean Spencer nu opvolgt. (Lees verder onder de foto)

'Gucci Scaramucci' in de clinch met Trump in 2015

Scaramucci, bijgenaamd 'Mooch' of 'Gucci Scaramucci', had vroeger ook zijn eigen financiële tv-show Wall Street Week, die werd uitgezonden op Fox Business. Ook op Fox News verscheen hij meermaals, waar hij de president telkens vurig verdedigde.



Hoewel Trump en Scaramucci nu dikke vrienden lijken te zijn - Scaramucci beweert dat hij de president "graag ziet" - hebben ze in 2015 een moeilijk moment beleefd nadat Trump kritiek had geleverd op de hedgefundindustrie, de winkel van Scaramucci.



Scaramucci noemde Trump daarop op Fox Business een 'hack', een opportunistische politicus die handelt uit eigenbelang in plaats van uit ideologische overwegingen. Trump hanteerde volgens Scaramucci een anti-Amerikaanse discours en was goed op weg om de president te worden van de "Queens County vereniging van pestkoppen".



"De politici durven niets slechts over Trump te zeggen omdat hij een grote mond heeft en ze schrik hebben dat hij hen door het slijk haalt op Fox News", haalde hij uit. "Ik ben geen politicus. Jij bent gewoon een 'dude' die geld heeft geërfd uit Queens County. Bring it, Donald!"



Communicatie-uitschuiver

Een ander merkwaardig moment in de carrière van Scaramucci was toen hij in november 2016 als vice-voorzitter van het presidentiële inauguratiecomité aan de BBC zei dat Sir Elton John zou optreden tijdens de inauguratie. De woordvoerder van de zanger zei daarop dat die bewering "compleet onwaar" was.



In datzelfde interview zei Scaramucci ook aan de BBC dat hij een homorechtenactivist was. In 2010 kwamen zijn progressieve standpunten ook ter sprake in een interview met de New York Times. Toen zei hij dat hij voor het homohuwelijk was, voor abortus, tegen de doodstraf en dat hij er geen problemen mee heeft meer belastingen te betalen. Over deze uiteenlopende politieke overtuigingen tweette Scaramucci vandaag nog dat ze de samenwerking niet in de weg zouden staan. "Ik dien de president", aldus de tweet.