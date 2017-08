Washington zet Chinese en Russische betrokkenen bij Noord-Koreaans nucleair programma op zwarte lijst

Financiën blijft druk uitoefenen op Noord-Korea door iedereen in het vizier te nemen die bijdraagt aan de ontwikkeling van het nucleair en ballistisch raketprogramma, zegt minister van Financiën Steven Mnuchin in een mededeling.



"Het is onaanvaardbaar dat mensen en bedrijven uit China, Rusland en elders het Noord-Korea mogelijk maken om inkomsten te vergaren voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens en het destabiliseren van de regio", dixit de minister.



Met de sancties bevriest Washington alle mogelijke tegoeden van de zestien entiteiten en personen in de VS. Bovendien is het Amerikaanse bedrijven en personen voortaan verboden met hen zaken te doen.