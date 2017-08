Wagen rijdt met opzet in op terras Franse pizzeria: meisje (13) dood, zes anderen zwaargewond, "terrorisme uitgesloten"

ALERTE - Une voiture a foncé délibérément sur la terrasse d'un restaurant à Sept-Sorts, en Seine-et-Marne. 1 fillette est morte, des blessés pic.twitter.com/koVifASOcn — Infos Françaises(@ InfosFrancaises) 14/08/17 02:00 ¿¿ URGENT - La fillette est âgée de 8 ans. 5 blessés graves. Le conducteur de la voiture bélier interpellé. #SeptSorts pic.twitter.com/ANfWwGTaU1 — La Plume Libre Live(@ LPLdirect) 14/08/17 02:00 ¿¿#SeineEtMarne Opération en cours à #SeptSorts. Ne gênez pas les opérations de secours. Respectez les périmètres de sécurité@Place_Beauvau — GendarmerieNationale(@ Gendarmerie) 14/08/17 02:00

Het zou gaan om een mannelijke bestuurder van 31 jaar oud die rond 20.15 uur met een zware BMW met opzet het restaurant is binnengereden, waar op dat moment veel mensen aan het eten waren. Er zouden geen remsporen gevonden zijn, zegt France 2.



De bestuurder zou snel na de aanrijding overmeesterd zijn en is meegenomen naar het politiekantoor, bevestigt de politie. Zijn motief is nog onbekend, maar volgens AFP, dat een bron bij het Franse gerecht citeert, "is de terroristische piste uitgesloten". De man zou niet gekend zijn bij de veiligheidsdiensten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat de man vorige week een zelfmoordpoging ondernam en depressief was.



Volgens het parket is bestuurder met opzet op het terras ingereden. De bestuurder probeerde volgens een getuige nog achteruit te rijden, maar werd door omstanders tegengehouden en uit zijn wagen gesleurd.



De nationale politie heeft het onderzoek overgenomen en roept op de onderzoekers hun werk te laten doen. Het is dus niet het anti-terrorismeparket dat de zaak onderzoekt. Een plaatselijke functionaris van de prefectuur Seine-et-Marne weigerde op de zaak in te gaan.



Het overleden meisje was volgens de eerste mediaberichten 8 jaar oud, maar volgens France 2 gaat het om een 13-jarig meisje. Bij de gewonde slachtoffers zou volgens getuigen op Facebook ook een jongen van amper 3 of 4 jaar oud zijn. Naast de zes zwaargewonden zijn er nog zes lichtgewonden.



De pizzeria ligt op een industrieterrein in de gemeente Sept-Sorts op ongeveer 65 kilometer van Parijs. Sept-Sorts telt ongeveer 450 inwoners.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.