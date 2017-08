Waarschuwing voor onbetrouwbare webwinkel soa-testen

De ACM baseert zich voor de waarschuwing op meldingen van consumenten en eigen onderzoek. De uitbater van de webshop, 123concepts, is telefonisch en per e-mail niet bereikbaar, zodat klanten die een soa-test besteld hebben en die niet geleverd krijgen geen contact kunnen opnemen. Volgens de ACM gaat het daarbij om bedragen die vaak rond de 100 euro liggen. Als consumenten van een koop afzien, betaalt 123soatest het betaalde bedrag bovendien niet binnen de wettelijke termijn van twee weken terug.



Een aantal consumenten deed aangifte bij de politie, maar het werkelijke aantal gedupeerden ligt waarschijnlijk veel hoger. Niet veel mensen doen een melding, omdat soa-testen gevoelig liggen. De ACM roept gedupeerden op om toch te klagen, omdat het bedrijf alleen kan aangepakt worden als er voldoende bewijs is. Naast de waarschuwing is de ACM immers van plan om verdere stappen ondernemen tegen het bedrijf.