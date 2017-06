Trump president Plus

Waarom Trumps team geobsedeerd is door deze oorlogshistoricus

Thucydides, de oud-Griekse auteur van een basiswerk over oorlog, maakt furore in het Witte Huis

Het Witte Huis van Donald Trump is niet echt een pleisterplaats voor intellectuelen. Toch kreeg het vorige maand een academicus van Harvard op bezoek: Graham Allison, een expert in buitenlandse betrekkingen die Reagan en Clinton heeft geadviseerd, kwam een groep medewerkers van de Nationale Veiligheidsraad briefen over een van de meest bestudeerde conflicten aller tijden. Een brutale oorlog van bijna 2.500 jaar geleden die nog altijd relevant is, zelfs voor een president met een hekel aan lezen.