Waarom losbandige Trump toch kan scoren bij conservatief en diepgelovig Amerika

Een optreden voor evangelische christenen in Washington, een interview met televisiedominee Pat Robertson en een spontane gebedsdienst in de Oval Office. Te midden van de politieke stormen over Rusland en de verkiezingscampagne is president Trump druk bezig de banden met zijn christelijke achterban aan te halen.

"Wat een eer om in de Oval Office te bidden met de president en de vicepresident", tweette Johnnie Moore, die in het bestuur van de diep christelijke Liberty University zat, eerder deze week na de gebedsdienst in het Witte Huis. Hij voegde er een foto bij waarop Trump in gebed verzonken is, terwijl de evangelische voormannen hem de hand opleggen om de Heilige Geest over hem af te roepen.