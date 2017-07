Waarom koopt het Amerikaanse leger zoveel Viagra?

Volgens de krant Military Times zou het Pentagon jaarlijks 72 miljoen euro uitgeven aan medicatie voor erectiestoornissen. Dat getal staat in schril contrast met de 7,2 miljoen euro die transgenders het leger jaarlijks zouden gaan kosten, zo berekende onderzoeksbureau Rand Corporation vorig jaar. In 2014 werden er 1,18 miljoen voorschriften uitgegeven, voornamelijk voor Viagra. Maar naar wie gingen die blauwe pilletjes dan?

Gepensioneerden

Het merendeel van de voorschriften was bestemd voor gepensioneerde militairen en hun families. Erectiestoornissen komen namelijk het vaakst voor bij mannen op leeftijd.

Zo'n tien procent van de medicatie is bedoeld voor actief personeel, zo schrijft Military Times. Sinds de oorlogen in Irak en Afghanistan is het aantal erectiestoornissen onder soldaten in dienst gestegen.