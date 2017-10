Waarom de Amerikanen opnieuw naar de maan willen

Na avonturen op Mars is er opnieuw interesse in de maan

Het Witte Huis wil een basis op de maan bouwen en Japanse en Chinese ruimtevaarders willen het hemellichaam als eerste niet-Amerikanen bewandelen. Na vele jaren is de maan plots weer hip. Waar komt die hernieuwde fascinatie vandaan?

Amerikaans vice-president Mike Pence kondigde op een bijeenkomst van the National Space Counsel aan dat hij opnieuw ‘boots on the moon’ wil. Het Witte Huis wil zich in eerste instantie niet focussen op Mars, maar eerder op een volwaardige bezetting van de maan. Het Amerikaanse bestuur wil niet alleen nieuwe missies organiseren, er zou ook een basis op de maan gebouwd worden.



Na de laatste maanlanding in het jaar 1972, ebde de fascinatie voor de maan langzaamaan weg. Sindsdien kwam er steeds meer interesse in Mars en een eventuele missie naar de Rode Planeet. Ook Barack Obama was tijdens zijn legislatuur vooral geïnteresseerd in Mars. Maar de huidige Amerikaanse President Donald Trump wil nu opnieuw inzetten op missies naar de maan.