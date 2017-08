Vulkanische beving op eiland bij Napels, veel slachtoffers nog onder het puin

Het Italiaanse eiland Ischia, voor de kust van Napels, is maandagavond getroffen door een aardbeving van ongeveer 4 op de schaal van Richter. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere personen liggen nog altijd bedolven onder het puin. Er zouden zeker twee dodelijke slachtoffers zijn.

De schade is het grootst op Casamicciola, een dorpje in het noorden van het eiland. Huizen stortten in, net als kerken en winkelpanden. Ook werd een nabijgelegen ziekenhuis ontruimd wegens enorme scheuren in de muren. Dinsdagochtend waren reddingsdiensten nog volop bezig een zevenkoppig gezin te redden vanonder hun ingestorte huis. De moeder van het gezin overleed, de vader, twee dochters van 4 jaar en een jongetje van 7 maanden konden wel worden gered. Twee jongetjes van 7 en 11 jaar zitten nog altijd opgesloten in wat tot gisteravond hun slaapkamer was. Slachtoffers van de uitbarsting worden gered. ©ANP

"We hebben een klein gat weten te maken en op die manier kunnen we de grote broer Ciro zien", aldus brandweerwoordvoerder Luca Cari in de Italiaanse krant Corriere della Sera. "Ciro doet het fantastisch en blijft rustig. Hij is alleen wel erg bang", zegt hij. 'Op het eiland Ischia komen aardbevingen heel af en toe voor. Zo was er in 1883 een beving waarbij 2.300 mensen om het leven kwamen'

In en rond Ischia, een vulkanische eiland 55 kilometer ten zuidwesten van Napels, zijn aardbevingen eerder voorgekomen. Zo vond er in 1883 in hetzelfde Casamicciola een beving plaats waarbij 2.300 mensen om het leven kwamen. Ondanks die geschiedenis is het eiland al sinds jaar en dag een bijzonder populaire bestemming voor toeristen, die vooral in de zomermaanden met drommen tegelijk aanmeren.

©AFP Gedurende de nacht werden ongeveer duizend van die toeristen direct weer teruggebracht naar het vasteland dankzij extra ingezette veerboten. Vanwege de bosbranden die het zuiden van Italië al maanden teisteren, waren er veel meer brandweerlieden op het eiland aanwezig. Daardoor verliepen de reddingswerkzaamheden vlot, net als de evacuaties.