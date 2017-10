VUB-prof ter dood veroordeeld in Iran

Ahmadreza Djalali, de Iraanse gastprofessor van de VUB, is opnieuw met een hongerstaking begonnen. Hij zou in Iran ter dood veroordeeld zijn. De VUB onderzoekt via welke weg ze Djalali nog zou kunnen helpen.

Collaboratie met een vijandige staat. Dat is wat de Iraanse wetenschapper en gastdocent aan de VUB ten laste gelegd wordt. Hij zou, volgens de informatie die zijn vrouw doorgestuurd heeft aan de collega's in Brussel, afgelopen weekend schuldig bevonden zijn en ter dood veroordeeld in Teheran.

Hoe meer aandacht er hier aan de zaak van Djalali gegeven wordt, hoe moeilijker het wordt voor Iran om door te zetten De wetenschapper is daarom opnieuw aan een hongerstaking begonnen. Dat deed Djalali eerder dit jaar ook al eens wekenlang. De man zit al sinds april 2016 in een Iraanse cel. De 45-jarige Djalali was op weg naar zijn familie toen hij tussen Teheran en Karaj werd opgepakt door de veiligheidsdiensten.

Djalali, die naaste de Iraanse ook de Zweedse nationaliteit heeft, doctoreerde in Zweden als rampenarts en werkte voor een onderzoeksgroep die verbonden is aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de UPO-universiteit in Navaro, Italië. Caroline Pauwels, rector van de VUB, onderzoekt samen met collega's uit Zweden en Italië wat ze nog kunnen doen om Djalali te redden.

Al sinds het nieuws over zijn opsluiting eerder dit jaar bekend geraakte, ijveren Amnesty International en academici voor de vrijspraak van Djalali. Ook op diplomatiek niveau werd er druk uitgeoefend op Iran, tot EU-buitenlandchef Federica Mogherini toe. "Zonder resultaat vooralsnog", zegt Djalali's collega en spoedarts van het UZ Brussel Gerlant Van Berlaer. "Maar we horen via onze bronnen wel dat Iran niet opgezet is met de aandacht die de zaak hier bij ons krijgt. Dus het is uiterst belangrijk dat we voor zijn vrijlating blijven strijden. Hoe meer aandacht eraan gegeven wordt, hoe moeilijker het wordt voor Iran om door te zetten."

Djalali zou nog drie weken de tijd hebben om in beroep te gaan tegen de beslissing.