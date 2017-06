VS telt helft minder aankomsten uit landen die geviseerd worden door Trumps inreisverbod

In maart en april kwamen 6.372 mensen uit Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië aan in de VS, tegen 12.100 in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer omdat de VS minder visa afleverden. In de maand februari lagen de cijfers nog ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Trump vaardigde eind januari een eerste decreet uit over een inreisverbod, volgens hem nodig om de mogelijke aankomst van terroristen op Amerikaans grondgebied tegen te houden. Ook Irak stond toen op de lijst. Het gerecht hield het inreisverbod echter tegen, omdat het specifiek moslims viseerde en daardoor ongrondwettelijk was. Ook een tweede versie van het decreet, die begin maart werd aangekondigd, werd door het gerecht geblokkeerd.



Vorige week kondigde het Witte Huis aan naar het Hooggerechtshof te stappen om het inreisverbod er toch door te krijgen.