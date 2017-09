VS sturen meer dan 3.000 extra troepen naar Afghanistan

De Amerikaanse president Donald Trump wil in tegenstelling tot zijn voorganger Barack Obama het aantal troepen in de regio fors verhogen. Eind augustus kondigde Mattis al aan dat er extra troepen naar Afghanistan zouden worden gestuurd.



Het Amerikaanse contingent in Afghanistan telt momenteel 11.000 soldaten. De VS zijn al zestien jaar gelegerd in het gebied wat van Afghanistan de langste oorlog voor de Amerikanen maakt. Maar de strijd tegen de radicale islamistische groeperingen lijkt allesbehalve beslecht. Naar schatting elf procent van het grondgebied zou in handen zijn van opstandelingen. Voor nog eens 30 procent wordt strijd geleverd.