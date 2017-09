VS overwegen sluiting ambassade in Cuba na vreemde gezondheidsproblemen

De Verenigde Staten bekijken de mogelijkheid om hun ambassade in Cuba te sluiten nadat hun diplomaten in Havana mysterieuze gezondheidsproblemen vertoonden. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vandaag bekendgemaakt. "We evalueren de zaak", antwoordde Tillerson in een interview op CBS op de vraag of de ambassade gaat sluiten.

De feiten dateren eigenlijk al van vorig jaar. Volgens Amerikaanse media zou het gaan om onder meer gehoorverlies, mogelijk veroorzaakt door ultrasoon geluid. "Dit is een ernstige zaak. Sommige mensen zijn al naar huis teruggekeerd", aldus Tillerson. Vorige maand maakte Heather Nauert, woordvoerster van Buitenlandse Zaken, bekend dat de Verenigde Staten twee Cubaanse diplomaten in Washington huiswaarts gestuurd hebben na een "incident" in Havana waarbij Amerikaans ambassadepersoneel met "verschillende fysieke symptomen" kampte. Onder de vorige Amerikaanse president Barack Obama werden de diplomatieke banden tussen de VS en Cuba hersteld. Maar huidig president Donald Trump kondigde al aan enkele hervormingen terug te draaien. Hij zou wel de ambassade in Havana behouden.