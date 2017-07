VS leggen Venezolaanse "dictator" Maduro nooit geziene sancties op

Mogelijke vermogens van de socialist Maduro in de VS worden bevroren, Amerikanen mogen geen zaken met hem meer doen, zo deelde het VS-ministerie van Financiën vanavond mee. "De illegale verkiezingen van gisteren (voor een grondwetgevende vergadering die Maduro meer macht moet geven) bevestigen dat Maduro een dictator is die de wil van het Venezolaanse volk naast zich neerlegt", zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.



Gisteren verklaarde de Amerikaanse VN-ambassadeur al dat Venezuela "een stap dichter bij de dictatuur" komt.



De regering van Venezuela organiseerde gisteren verkiezingen voor een nieuwe grondwettelijke vergadering, een parlement dat een nieuwe grondwet moet schrijven. Gedurende al die tijd zal het echte parlement, dat in handen is van de oppositie, machteloos moeten toekijken. Volgens de regering hebben 8,1 miljoen mensen hun stem uitgebracht, 41,53 procent van de stemgerechtigde inwoners.



De verkiezingen werden door de oppositie geboycot en gingen gepaard met zwaar geweld in het land dat steeds meer uit elkaar lijkt te vallen. Bij het geweld vielen tien tot vijftien doden.

Het Witte Huis laat weten dat het in deze kwestie "aan de zijde van het Venezolaanse volk staat" en roept "dictator" Maduro op om de rechten van het volk te respecteren.