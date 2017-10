VS heffen economische sancties tegen Soedan op, mensenrechtenorganisaties zien met lede ogen aan

De Verenigde Staten verzachten hun twintig jaar oude handelsembargo tegen Soedan, een besluit dat een impuls kan geven aan de olie-industrie in het Afrikaanse land en dat geopolitieke betekenis heeft tot buiten de eigen regio. Mensenrechtenorganisaties hekelen intussen wat zij zien als rehabilitatie van president Omar al-Bashir, die beschuldigd wordt van grootschalig geweld tegen burgers in onder meer de regio Darfur.

Washington maakte de gedeeltelijke opheffing van de sancties gisteren bekend. Volgens Amerika werkt Khartoum tegenwoordig mee in de strijd tegen terrorisme en wordt er vooruitgang geboekt voor wat betreft humanitaire hulpverlening in Soedan. President Donald Trump formaliseert hiermee een beleidswijziging waartoe zijn voorganger Barack Obama in januari de aanzet gaf, vlak voordat zijn tweede ambtstermijn afliep.

Soedan was vorige maand al het enige land dat werd geschrapt van de lijst van landen met een inreisverbod voor de VS. Soedan staat voorlopig nog wel samen met Syrië en Iran op de Amerikaanse lijst van staten die terrorisme sponsoren, al is er ook op dit vlak een herziening gaande. Vooralsnog blijven een wapenembargo en restricties op Amerikaans donorgeld voor Soedan van kracht.