VS halen 60 procent van ambassademedewerkers terug uit Cuba na "aanvallen" tegen personeel

De ambassade zal geen visa-aanvragen meer verwerken en zal vandaag een nieuw reisadvies uitvaardigen waarmee Amerikaanse toeristen verwittigd worden over het risico dat ze lopen wanneer ze naar Cuba zouden reizen.

Sinds eind 2016 kampen Amerikaanse diplomaten met uiteenlopende symptomen waar voorlopig nog geen verklaring voor gevonden werd, gaande van gehoorverlies, tot hoofdpijn, misselijkheid en evenwichtsstoornissen. In totaal gaat om het 21 medisch bevestigde gevallen, zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanvallen waren gericht op hun woningen, die voorzien worden door de Cubaanse overheid. Het laatste incident dateert van vorige maand.

De FBI heeft de woningen van de diplomaten onderzocht, maar kon niets afwijkends vinden. Ook bewakingsbeelden van de woningen brachten niets verdachts aan het licht. Dat de Cubanen de FBI de toestemming geven om een onderzoek te voeren in Havana toont aan dat ze zelf perplex staan.

De Amerikaanse autoriteiten speculeren dat de problemen mogelijk het gevolg zijn van een soort sonische aanval of van een foutgelopen spionageoperatie, door bijvoorbeeld Rusland of een clandestiene organisatie. Het feit dat ook een Canadese diplomaat getroffen werd, maakt het mysterie alleen maar groter, want de relatie tussen Canada en Cuba is goed.

Eerder deze week vond er een ontmoeting plaats tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en zijn Cubaanse collega Bruno Eduardo Rodriguez Parrilla. Die laatste slaagde er echter niet in om Tillerson te garanderen dat Cuba de veiligheid en het welzijn van Amerikaanse diplomaten in het land zal beschermen.

Uit een verslag van de vergadering blijkt dat de Cubanen met klem ontkennen dat er aanvallen plaatsvonden. "De Cubaanse overheid heeft nooit en zal nooit aanvallen van enige aard uitvoeren tegen diplomaten," luidt het. "De Cubaanse overheid heeft nooit en zal nooit toestaan dat haar territorium voor dit doel gebruikt wordt door derden." Verder blijkt uit het verslag dat de Cubaanse overheid voorlopig nog geen bewijs heeft gevonden van de oorsprong van de gezondheidsproblemen.

De Amerikaanse ambassade in Cuba ging pas twee jaar geleden weer open, na decennia van vijandigheid tussen beide landen. Tillerson zou aanvankelijk overwogen hebben om de ambassade weer te sluiten, maar doet dit voorlopig niet omdat de Amerikaanse autoriteiten geloven dat de Cubaanse overheid waarschijnlijk niet verantwoordelijk was voor de aanvallen.