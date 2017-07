VS gaan resolutie indienen voor zwaardere sancties tegen Noord-Korea en dreigen met militair ingrijpen

De Verenigde Staten gaan bij de Verenigde Naties een voorstel voor een resolutie indienen om strengere sancties te vragen tegen Noord-Korea. Dat meldt de Amerikaanse VN-ambassadrice. De Verenigde Staten dreigden in de Veiligheidsraad van de VN ook met militair ingrijpen richting Noord-Korea in reactie op de rakettest van dat land eerder deze week.

©AP Pyongyang liet gisteren weten dat het met succes een intercontinentale raket heeft getest. "De lancering door Noord-Korea van een ICBM is een duidelijke militaire escalatie", zei Nikki Haley voor de Veiligheidsraad. "In de komende dagen zullen we voor de Veiligheidsraad een resolutie voorstellen die daar evenredig tegenover staat." Ze dreigde ook dat de VS eventueel handel zullen staken met landen die zakendoen met Noord-Korea.



"Een van onze capaciteiten ligt in onze behoorlijke militaire krachten. Die zullen we gebruiken als dat moet, maar we geven er de voorkeur aan niet die kant op te gaan,'' klonk het nog. Het Pentagon liet overigens vandaag nog weten dat het vertrouwen heeft in de capaciteit van de VS om zich te beschermen tegen de Noord-Koreaanse raketten.

De Russische viceambassadeur Vladimir Safronkov. ©reuters De Veiligheidsraad kwam vandaag in spoedzitting bijeen naar aanleiding van de recente rakettest van Noord-Korea. Alle leden wezen de rakettest af. In de bijeenkomst sloot de Russische viceambassadeur Vladimir Safronkov militaire actie echter uit. Hij riep de VS tevens op te stoppen met de ontwikkeling van het antiraketsysteem THAAD in Zuid-Korea. Hij kreeg daarin bijval van de Chinese afgevaardigde.

"Onmiddellijk stoppen" De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Duitse bondskanselier Angela Merkel ©EPA Eerder hadden ook al Zuid-Korea en Frankrijk gevraagd om strengere sancties tegen Noord-Korea. De Duitse bondskanselier Angela Merkel deed ook uitlatingen in die richting. "Noord-Korea moet hier onmiddellijk mee stoppen en wij moeten werken aan zwaardere sancties", verklaarde Moon Jae-In tijdens een persconferentie met Merkel. Hij voegde eraan toe dat de gesprekken daarover met verschillende regeringen gevoerd zullen worden in de marge van de G20-top vrijdag en zaterdag in Duitsland.



"Het gaat om een grote bedreiging van het Koreaanse schiereiland en voor de hele wereld", aldus Moon Jae-In, die het ook had over een "provocatie". Toch laat de Zuid-Koreaanse president ook weten voorstander te zijn van een "pacifistische oplossing" van het conflict. "Het gaat om een kwestie die ons nauw aan het hart ligt omdat we door onze eigen ervaring weten wat het betekent als een land in twee is gesplitst."